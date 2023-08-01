Максимова Роза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Роза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1989

Дочь: Максимова Инна Анатольевна

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Максимов Анатолий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Анатолий Анатольевич