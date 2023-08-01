Максимова Роза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1989
Дочь: Максимова Инна Анатольевна
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Максимов Анатолий Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно