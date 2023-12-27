Стародубцев Эдуард Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1949
Рождение ребёнка
23.05.1972
Сын: Стародубцев Александр Эдуардович
Мать ребёнка: Стародубцева Галина Семёновна
Рождение ребёнка
18.05.1976
Дочь: Балуева Софья Эдуардовна
Мать ребёнка: Стародубцева Галина Семёновна
Рождение ребёнка
22.09.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародубцева Галина Семёновна