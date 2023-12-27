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Стародубцев Эдуард Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1949

Отец: Стародубцев Анатолий Пантелеймонович

Мать: Стародубцева Надежда Владимировна

Рождение ребёнка
23.05.1972

Сын: Стародубцев Александр Эдуардович

Мать ребёнка: Стародубцева Галина Семёновна

Рождение ребёнка
18.05.1976

Дочь: Балуева Софья Эдуардовна

Мать ребёнка: Стародубцева Галина Семёновна

Рождение ребёнка
22.09.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубцева Галина Семёновна

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