Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Якубов Камалетдин

Отец ребёнка: Якуб

д. Пица, Сергачского уезда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Айзятулла

Отец ребёнка: Якуб

Нижегородская губ., Сергачский уезд, Гриванская вол., д. Пица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Жамалетдин

Отец ребёнка: Якуб

Нижегородская губ., Сергачский уезд, Гриванская вол., д. Пица
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубов Аймалетдин

Отец ребёнка: Якуб

Нижегородская губ., Сергачский уезд, Гриванская вол., д. Пица
Смерть
Неизвестно
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