de Joinville Geoffroy — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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de Joinville Geoffroy

Место рождения

Dublin, Ireland

Дата рождения

1228

Дата смерти

29.10.1314

Пол

Мужской

Отец

1180 г.р.

Мать

Около 1200 г.р.

Жена

1230 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1228

Отец: De Joinville Simon

Мать: De Bourgogne Béatrix

Dublin, Ireland
Бракосочетание
08.08.1252

Жена: De Lacy Maud Mahaut

Рождение ребёнка
Около 1273

Дочь: De Joinville Jeanne

Мать ребёнка: De Lacy Maud Mahaut

Vaucouleurs, Grand Est France
Работа или профессия
Неизвестно
1st Lord Geneville, Justiciar of Ireland
Смерть
29.10.1314
Trim, Meath, Ireland
Похороны
1314
Black Friars
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