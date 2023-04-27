de Joinville Geoffroy
Место рожденияDublin, Ireland
Дата рождения1228
Дата смерти29.10.1314
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1228
Отец: De Joinville Simon
Мать: De Bourgogne Béatrix
Dublin, Ireland
Бракосочетание
08.08.1252
Жена: De Lacy Maud Mahaut
Рождение ребёнка
Около 1273
Дочь: De Joinville Jeanne
Мать ребёнка: De Lacy Maud Mahaut
Vaucouleurs, Grand Est France
Работа или профессия
Неизвестно
1st Lord Geneville, Justiciar of Ireland
Смерть
29.10.1314
Trim, Meath, Ireland
Похороны
1314
Black Friars