Бинда (Батрак) Раиса Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бинда (Батрак) Раиса Иосифовна

Место рождения

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

04.11.1928

Дата смерти

20.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Черниговка, Черниговский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.03.1950

Дочь: Быкова Людмила

Отец ребёнка: Бинда Виктор

Рождение ребёнка
10.01.1952

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: Бинда Виктор

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Бинда Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бинда Виктор

Смерть
20.10.1999
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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