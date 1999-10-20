Бинда (Батрак) Раиса Иосифовна
Место рождения
Дата рождения04.11.1928
Дата смерти20.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1950
Дочь: Быкова Людмила
Отец ребёнка: Бинда Виктор
Рождение ребёнка
10.01.1952
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Бинда Виктор
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Бинда Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бинда Виктор
Смерть
20.10.1999