Киршанков Михаил Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Киршанков Анисим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Киршанков Игнат Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Сын: Киршанков Алексей Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киршанков Адам Михайлович
Мать ребёнка: не указана