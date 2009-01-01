Валитов Муртаза Мустафаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Муртаза Мустафаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

БТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нигматулина Рахима Муртазиевна

Мать ребёнка: Валитова Кутлубика Шаймухаметовна

Рождение ребёнка
15.04.1931

Сын: Валитов Музаир Муртазиевич

Мать ребёнка: Валитова Кутлубика Шаймухаметовна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Валитов Зуфар Муртазиевич

Мать ребёнка: Валитова Кутлубика Шаймухаметовна

Смерть
1942
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