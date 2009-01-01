Валитов Муртаза Мустафаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нигматулина Рахима Муртазиевна
Мать ребёнка: Валитова Кутлубика Шаймухаметовна
Рождение ребёнка
15.04.1931
Сын: Валитов Музаир Муртазиевич
Мать ребёнка: Валитова Кутлубика Шаймухаметовна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Валитов Зуфар Муртазиевич
Мать ребёнка: Валитова Кутлубика Шаймухаметовна
Смерть
1942