Москалец (Тархова) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москалец (Тархова) Ирина Михайловна

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

24.08.1961

Дата смерти

29.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

УИ
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Место
Комментарий
Рождение
24.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
29.04.1990
Бердск, город Бердск, Новосибирская область