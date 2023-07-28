Москалец (Тархова) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.08.1961
Дата смерти29.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
29.04.1990
Бердск, город Бердск, Новосибирская область