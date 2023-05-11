Евлампия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евлампия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

06.07.1910

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Сын: Грищук Василий Филиппович

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Крупина Ефросинья Филипповна

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Бижка Марфа Филипповна

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Грищук Иван Филлипович

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Прасковья Филипповна

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.07.1882

Дочь: Кривопуск Мария Филипповна

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.01.1884

Сын: Грищук Тимофей Филиппович

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.01.1886

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.09.1887

Сын: Грищук Кондрат Филиппович

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Василий Евстафиевич Грищук
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грищук Артемий Филиппович

Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищук Филипп Евстафиевич

Смерть
06.07.1910
Криски, Чернігівська область