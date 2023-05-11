Евлампия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смерти06.07.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Сын: Грищук Василий Филиппович
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Крупина Ефросинья Филипповна
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Бижка Марфа Филипповна
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Прасковья Филипповна
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
20.07.1882
Дочь: Кривопуск Мария Филипповна
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
21.01.1884
Сын: Грищук Тимофей Филиппович
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
09.01.1886
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Рождение ребёнка
22.09.1887
Сын: Грищук Кондрат Филиппович
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Василий Евстафиевич Грищук
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грищук Артемий Филиппович
Отец ребёнка: Грищук Филипп Евстафиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.07.1910