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Гаврила Иванович

Место рождения

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд

Дата рождения

1726

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Около 1701 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Иван

Мать: не указана

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
РС5 X:\Проекты\877_НННН_Минобр_Катализ\6 ЭТАП\6.1.5 Корректировка РТД КУ5 лит О\КД
Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Гаврилович

Мать ребёнка: Прасковья Ильинична

Андреево, Ясеновская волость, Вышневолоцкий уезд
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-MQ54?i=383&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1787
РС5 X:\Проекты\877_НННН_Минобр_Катализ\6 ЭТАП\6.1.5 Корректировка РТД КУ5 лит О\КД
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