Гаврила Иванович
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Иван
РС5 X:\Проекты\877_НННН_Минобр_Катализ\6 ЭТАП\6.1.5 Корректировка РТД КУ5 лит О\КД
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Гаврилович
Мать ребёнка: Прасковья Ильинична
РС5 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9MM-MQ54?i=383&wc=M6MV-N38%3A224254401%2C226324801%2C226412901&cc=1929530
Смерть
1787
РС5 X:\Проекты\877_НННН_Минобр_Катализ\6 ЭТАП\6.1.5 Корректировка РТД КУ5 лит О\КД