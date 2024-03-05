Коровин Савелий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровин Савелий Емельянович

Коровин Савелий Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коровин Емельян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровина Александра Абрамовна

Рождение ребёнка
19.11.1898

Сын: Коровин Николай Савельевич

Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна

Рождение ребёнка
26.05.1904

Сын: Коровин Фёдор Савельевич

Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна

Рождение ребёнка
03.04.1907

Сын: Коровин Василий Савельевич

Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна

Рождение ребёнка
29.11.1909

Дочь: Коровина Варвара Савельевна

Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна

Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.12.1912

Дочь: Коровина Анна Савельевна

Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.