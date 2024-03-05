Коровин Савелий Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коровин Емельян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1898
Сын: Коровин Николай Савельевич
Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
26.05.1904
Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
03.04.1907
Сын: Коровин Василий Савельевич
Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна
Рождение ребёнка
29.11.1909
Дочь: Коровина Варвара Савельевна
Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна
Сторожевое, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.12.1912
Дочь: Коровина Анна Савельевна
Мать ребёнка: Коровина Александра Абрамовна
Смерть
Неизвестно