Кумпалов Афанасий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКумпалов Афанасий Сергеевич

Кумпалов Афанасий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849 ст.

Дата смерти

25.01.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.

Отец: Сергей Семенович

Мать: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цветков Сосипатр Афанасьевич

Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Сын: Цветков-Кумпалов Кузьма Афанасьевич

Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.

Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.

Сын: Цветков-Кумпалов Никифор Афанасьевич

Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Цветков-Кумпалов Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.06.1892 ст.

Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна

Плишкино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
25.01.1893 ст.
Причина смерти: От чахотки

Мы используем куки для улучшения работы сайта.