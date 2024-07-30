Кумпалов Афанасий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849 ст.
Дата смерти25.01.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849 ст.
Отец: Сергей Семенович
Мать: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цветков Сосипатр Афанасьевич
Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Сын: Цветков-Кумпалов Кузьма Афанасьевич
Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1878 ст.
Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
26.05.1884 ст.
Сын: Цветков-Кумпалов Никифор Афанасьевич
Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Цветков-Кумпалов Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Рождение ребёнка
09.06.1892 ст.
Дочь: (Кумпалова-Цветкова) Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Кумпалова-Цветкова Татьяна Сидоровна
Смерть
25.01.1893 ст.
Причина смерти: От чахотки