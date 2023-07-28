(Макмак) Вера Ставриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Макмак) Вера Ставриева

(Макмак) Вера Ставриева

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1914

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Макмак Ставрий Федорович

Мать: Макмак Варвара Георгиевна

Смерть
1914