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(Макмак) Вера Ставриева
(Макмак) Вера Ставриева
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Место рождения
Малоянисоль
Дата рождения
1914
Дата смерти
1914
Пол
Женский
Отец
Макмак Ставрий Федорович
1881 г.р.
Мать
Макмак (Темир) Варвара Георгиевна
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Макмак Ставрий Федорович
Мать:
Макмак Варвара Георгиевна
Малоянисоль
Смерть
1914
Малоянисоль
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