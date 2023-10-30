Лебедева Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1868
Сын: Лебедев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
09.06.1870
Сын: Лебедев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
07.06.1871
Дочь: Яблокова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
12.04.1874
Сын: Лебедев Георгий Гаврилович
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
11.07.1875
Сын: Лебедев Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
18.02.1878
Дочь: Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
04.12.1880
Сын: Лебедев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.
Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1908