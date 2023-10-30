Лебедева Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Евдокия Михайловна

Место рождения

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.01.1868

Сын: Лебедев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1870

Сын: Лебедев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.06.1871

Дочь: Яблокова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.04.1874

Сын: Лебедев Георгий Гаврилович

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.07.1875

Сын: Лебедев Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
18.02.1878

Дочь: Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
04.12.1880

Сын: Лебедев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.01.1883 ст.

Сын: Лебедев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Лебедев Гавриил Иоанович

Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Гавриил Иоанович

Место жительства
Неизвестно
Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1908
Юрьево, Островский муниципальный район, Костромская область
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