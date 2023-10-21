Атланов? Александр Петров
Место рожденияСоболеково, Россия
Дата рождения1776
Дата смерти1837
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Атланов? Пётр
Мать: не указана
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Атланов? Филипп Александрович
Мать ребёнка: Марфа
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Марфа
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799
Сын: Атланов? Михаил Александрович
Мать ребёнка: Марфа
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1803
Сын: Атланов? Иван Александрович
Мать ребёнка: Марфа
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1807
Сын: Атланов? Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Марфа
Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Марфа
Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Смерть
1837