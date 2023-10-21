Атланов? Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАтланов? Александр Петров

Атланов? Александр Петров

Место рождения

Соболеково, Россия

Дата рождения

1776

Дата смерти

1837

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Атланов? Пётр

Мать: не указана

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1797

Сын: Атланов? Филипп Александрович

Мать ребёнка: Марфа

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Марфа

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1799

Сын: Атланов? Михаил Александрович

Мать ребёнка: Марфа

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1803

Сын: Атланов? Иван Александрович

Мать ребёнка: Марфа

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1807

Сын: Атланов? Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Марфа

Соболеково, Россия
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Марфа

Соболеково, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Смерть
1837
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close