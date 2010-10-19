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Малюков Матвей Артемович
Малюков Матвей Артемович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.2010
Пол
Мужской
Отец
Малюков Артем Андреевич
1985 г.р.
Мать
Малюкова Наталья Алексеевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.2010
Отец:
Малюков Артем Андреевич
Мать:
Малюкова Наталья Алексеевна
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