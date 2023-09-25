Припачкин Дмитрий Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Припачкин Дмитрий Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1951

Отец: Ходукин Юрий Дмитриевич

Мать: Припачкина Елена Семёновна

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