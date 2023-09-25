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Припачкин Дмитрий Юрьевич
Припачкин Дмитрий Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.08.1951
Пол
Мужской
Отец
Ходукин Юрий Дмитриевич
Мать
Припачкина Елена Семёновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1951
Отец:
Ходукин Юрий Дмитриевич
Мать:
Припачкина Елена Семёновна
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