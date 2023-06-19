Фомичев Илларион Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомичев Илларион Ефремович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Фомичев Павел Илларионович

Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомичев ??? Илларионович

Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Илларионовна

Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Илларионовна

Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Илларионовна

Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомичева Дарья Карповна

Смерть
Неизвестно