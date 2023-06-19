Фомичев Илларион Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Фомичев Павел Илларионович
Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Илларионовна
Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Илларионовна
Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Илларионовна
Мать ребёнка: Фомичева Дарья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомичева Дарья Карповна
Смерть
Неизвестно