Шибанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1949
Дочь: Петрикова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Шибанова Антонина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шибанов Рудольф Николаевич
Мать ребёнка: Шибанова Антонина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно