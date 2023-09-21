Борхсениус (Вессель) Анна Маргрете
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1810
Дата смерти26.01.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.06.1837
Сын: Борхсениус Йоханнес Лаурентиус
Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Рождение ребёнка
21.07.1838
Дочь: Анна Хелене
Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Рождение ребёнка
10.07.1839
Дочь: Северина Алетте Хюитфельд
Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Рождение ребёнка
01.08.1840
Дочь: Софи Амалия (Молли) Вессель
Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Рождение ребёнка
07.08.1840
Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Рождение ребёнка
23.10.1842
Дочь: Антония (Тони) Мари
Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1885