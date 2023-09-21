Борхсениус (Вессель) Анна Маргрете — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борхсениус (Вессель) Анна Маргрете

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1810

Дата смерти

26.01.1885

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1837

Сын: Борхсениус Йоханнес Лаурентиус

Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Рождение ребёнка
21.07.1838

Дочь: Анна Хелене

Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Рождение ребёнка
10.07.1839

Дочь: Северина Алетте Хюитфельд

Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Рождение ребёнка
01.08.1840

Дочь: Софи Амалия (Молли) Вессель

Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Рождение ребёнка
07.08.1840

Сын: Борхсениус Йонас Вессель

Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Рождение ребёнка
23.10.1842

Дочь: Антония (Тони) Мари

Отец ребёнка: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борхсениус Фредрик Шарло Софус

Смерть
26.01.1885
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