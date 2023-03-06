Литвякова Домна Савина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Смерть
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.