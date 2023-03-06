Литвякова Домна Савина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвякова Домна Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1832
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвиненко Терентий Борисов

Место жительства
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
Смерть
Неизвестно
Оренбургская губерния, Российская империя
Населенный пункт неизвестен, только область - теперь Самарская, ссылку не смогла сделать. Можно оставить пустым, если никак.
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