Довгард (Лешем) Мейда Тодресовна
Место рожденияг. Даугавпилс
Дата рождения1873
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1907
Дочь: Бася Вульфовна
Отец ребёнка: Довгард Вульф Залманович
г. Даугавпилс
Рождение ребёнка
20.06.1908
Отец ребёнка: Довгард Вульф Залманович
г. Даугавпилс
Рождение ребёнка
07.01.1916
Сын: Довгард Соломон Вульфович
Отец ребёнка: Довгард Вульф Залманович
г. Оренбург
Смерть
1941
г. Рига
Причина смерти: Холокост