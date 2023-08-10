Жамбалов Базыр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.2002
Мать ребёнка: Жамбалова-Нимаева Татьяна Валерьевна
Рождение ребёнка
19.06.2011
Дочь: Жамбалова Айлана Базыровна
Мать ребёнка: Жамбалова-Нимаева Татьяна Валерьевна
Бракосочетание
Неизвестно