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Жамбалов Базыр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.2002

Сын: Жамбалов Аюр Базырович

Мать ребёнка: Жамбалова-Нимаева Татьяна Валерьевна

Рождение ребёнка
19.06.2011

Дочь: Жамбалова Айлана Базыровна

Мать ребёнка: Жамбалова-Нимаева Татьяна Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жамбалова-Нимаева Татьяна Валерьевна