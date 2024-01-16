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Суворова Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1956

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1956

Отец: Суворов Василий Сергеевич

Мать: Суворова Ефросинья Никитична

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