Ганцов Дмитрий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения23.07.1892
Дата смертиПосле 1925
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1892
Церковь Николаевская Карачевская "Деревни Голенино отставной солдат Косьма Львов Ганичев и законная жена его Александра Тиханова, оба православного вероисповедания. Воспреемники: сын их Василий и крес... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Носова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ганцова Александра Осиповна
Рождение ребёнка
22.08.1922
Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Ганцова Александра Осиповна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ганцов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Ганцова Александра Осиповна
Смерть
После 1925