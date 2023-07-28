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Ганцов Дмитрий Кузьмич

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Место рождения

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

23.07.1892

Дата смерти

После 1925

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1892

Отец: Ганцов Кузьма Львович

Мать: Ганцова Александра Тихоновна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Церковь Николаевская Карачевская "Деревни Голенино отставной солдат Косьма Львов Ганичев и законная жена его Александра Тиханова, оба православного вероисповедания. Воспреемники: сын их Василий и крес... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Носова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ганцова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
22.08.1922

Дочь: Сорокина Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Ганцова Александра Осиповна

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Ганцов Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: Ганцова Александра Осиповна

Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
После 1925
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область