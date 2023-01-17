Биньковский Беньковский (Bienkowski Benkowski) Григорий (Grzegorz) Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1849 ст.
Сын: Биньковский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Каминская Юлия Федоровна
Росоховата, Вінницька область
Смерть
Неизвестно