Биньковский Беньковский (Bienkowski Benkowski) Григорий (Grzegorz) Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биньковский Беньковский (Bienkowski Benkowski) Григорий (Grzegorz) Матвеевич

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Место рождения

Семиречка, Вінницька область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Семиречка, Вінницька область
Рождение ребёнка
21.05.1849 ст.

Сын: Биньковский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Каминская Юлия Федоровна

Росоховата, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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