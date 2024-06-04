Пермяков Алексей Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1959
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1959
Отец: Пермяков Кузьма Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Сергеева
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1982
Сын: Пермяков Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Надежда Сергеева
Рождение ребёнка
04.12.1983
Мать ребёнка: Надежда Сергеева
Рождение ребёнка
15.09.1987
Сын: Пермяков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Надежда Сергеева