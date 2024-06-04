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Пермяков Алексей Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1959

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1959

Отец: Пермяков Кузьма Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Сергеева

Место жительства
Неизвестно
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
30.01.1982

Сын: Пермяков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.12.1983

Сын: Пермяков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.09.1987

Сын: Пермяков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Надежда Сергеева

Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область

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