Мухина Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1916
Дата смерти07.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1940
Дочь: Мисиюк Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Мисиюк Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1941
Сын: Мисиюк Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Мисиюк Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1952
Сын: Мисиюк Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Мисиюк Анатолий Иванович
Смерть
07.12.2005