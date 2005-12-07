Мухина Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1916

Дата смерти

07.12.2005

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1940

Дочь: Мисиюк Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Мисиюк Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1941

Сын: Мисиюк Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Мисиюк Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1952

Сын: Мисиюк Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Мисиюк Анатолий Иванович

Смерть
07.12.2005
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