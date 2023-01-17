Пашков Василий Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Пашков Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1885 ст.
Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО-АИС ф. И331, оп.2, д.1078 - МК Архангельской церкви села Ячейка 1885 г., Ноябрь День бракосочетания - 8. Жених - Воронежского уезда деревни Мазы государственный крестьянин Василий Павлов Пашков, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1889 ст.
Дочь: Пашкова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Пашкова Елизавета Яковлева
д. Маза, Бобровский уезд, Воронежская губерния
МК Архангельской церкви село Ячейка (ГАВО-АИС ф.331, оп.2, д. 1077) 1889 г.,Декабрь, День рождения - 8, крещения - 9. Анна. Родители: Воронежского уезда деревни Мазы государственный крестьянин Василий... Показать все
Смерть
Неизвестно