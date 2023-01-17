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Пашков Василий Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Пашков Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1885 ст.

Жена: Пашкова Елизавета Яковлева

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО-АИС ф. И331, оп.2, д.1078 - МК Архангельской церкви села Ячейка 1885 г., Ноябрь День бракосочетания - 8. Жених - Воронежского уезда деревни Мазы государственный крестьянин Василий Павлов Пашков, ... Показать все
Рождение ребёнка
08.12.1889 ст.

Дочь: Пашкова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Пашкова Елизавета Яковлева

д. Маза, Бобровский уезд, Воронежская губерния
МК Архангельской церкви село Ячейка (ГАВО-АИС ф.331, оп.2, д. 1077) 1889 г.,Декабрь, День рождения - 8, крещения - 9. Анна. Родители: Воронежского уезда деревни Мазы государственный крестьянин Василий... Показать все
Смерть
Неизвестно
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