Данилова Елена Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова Елена Вячеславовна

Данилова Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1955

Дата смерти

31.08.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1972

Дочь: Куколкина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Данилов Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
27.02.1987

Сын: Данилов Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Данилов Владимир Николаевич

Смерть
31.08.2015

Мы используем куки для улучшения работы сайта.