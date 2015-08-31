Данилова Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1955
Дата смерти31.08.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1972
Дочь: Куколкина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Данилов Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1987
Сын: Данилов Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Данилов Владимир Николаевич
Смерть
31.08.2015