Беганский Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Якубовская Ассея Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
До 1900
Примерно, работал на кожевенном производстве
Место жительства
Около 1910
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно