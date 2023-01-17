Беганский Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беганский Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Якубовская Ассея Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
До 1900
Примерно, работал на кожевенном производстве
Место жительства
Около 1910
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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