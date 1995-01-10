Рукина (Дёмина) Павлина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРукина (Дёмина) Павлина Ивановна

Рукина (Дёмина) Павлина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1918

Дата смерти

10.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.01.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close