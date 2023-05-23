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Лотонин Вячеслав Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1945

Отец: Лотонин Павел Георгиевич

Мать: Лотонина Валентина Михайловна