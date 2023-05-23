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Лотонин Вячеслав Павлович
Лотонин Вячеслав Павлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.09.1945
Пол
Мужской
Отец
Лотонин Павел Георгиевич
1914 г.р.
Мать
Лотонина Валентина Михайловна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
18.09.1945
Отец:
Лотонин Павел Георгиевич
Мать:
Лотонина Валентина Михайловна
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