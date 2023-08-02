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Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Любовь Кондратьевна

Отец ребёнка: Бондарев Кондрат Демьянович

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бондарев Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Бондарев Кондрат Демьянович

Скорицкое, Репьёвский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Кондрат Демьянович

Смерть
Неизвестно