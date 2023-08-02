Дарья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Любовь Кондратьевна
Отец ребёнка: Бондарев Кондрат Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бондарев Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Бондарев Кондрат Демьянович
ГАВО ( АИС ) , Ф - И18-1-586, Ревиз.сказка 1858г., лист-450,зап-56,кадр-430
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно