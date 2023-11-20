Злобина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Февронья Фомина
Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Парасковья Фомина
Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Злобин Евдоким Фомин
Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Злобин Фома Вавилов
Смерть
Неизвестно