Злобина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злобина Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Февронья Фомина

Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Парасковья Фомина

Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов

Рождение ребёнка
1824

Сын: Злобин Прокопей Фомин

Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Злобин Евдоким Фомин

Отец ребёнка: Злобин Фома Вавилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злобин Фома Вавилов

Смерть
Неизвестно
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