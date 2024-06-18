Пыгуль Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыгуль Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пыгуль Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна

Николаевка, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильченко (Пыгуль) Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Пыгуль (Бугрым) Антонина Федоровна

Николаевка, Сумська область

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