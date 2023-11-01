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(Пыжева) Прасковия Филипповна
(Пыжева) Прасковия Филипповна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1780
Пол
Женский
Отец
Пыжев Филипп Петрович
1753 г.р.
Мать
Наталья Яковлевна
1754 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Пыжев Филипп Петрович
Мать:
Наталья Яковлевна
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