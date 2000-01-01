Лыкова (Хмелевская) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкова (Хмелевская) Мария Михайловна

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Место рождения

Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2

Дата рождения

01.10.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946

Отец: Хмелевской Михаил Трофимович

Мать: Хмелевская Елена Тихоновна

Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Бракосочетание
23.01.1971

Муж: Лыков Иван Григорьевич

Курская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево
Рождение ребёнка
15.12.1971

Дочь: Воротынцева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Лыков Иван Григорьевич

Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Рождение ребёнка
22.07.1981

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Лыков Иван Григорьевич

Курская обл., п.Черемисиново
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно
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