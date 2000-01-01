Лыкова (Хмелевская) Мария Михайловна
Место рожденияСаратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Дата рождения01.10.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1946
Саратовская обл., Безымяновский р-н., совхоз 592 отд 2
Бракосочетание
23.01.1971
Курская обл., Черемисиновский р-н., д.Удерево
Рождение ребёнка
15.12.1971
Дочь: Воротынцева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Лыков Иван Григорьевич
Курская обл., п.Черемисиново д.Удерево
Рождение ребёнка
22.07.1981
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Лыков Иван Григорьевич
Курская обл., п.Черемисиново
Работа или профессия
Неизвестно
Педагог
Место жительства
Неизвестно