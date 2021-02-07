Туева Алина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туева Алина Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.2021

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.2021

Отец: Туев Константин Александрович

Мать: не указана

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