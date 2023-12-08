(Собенин) Пелагея Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Собенин) Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Собенин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Плотников Ларион

Отец ребёнка: Плотников Семён Самсонович

Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Лазарь

Отец ребёнка: Плотников Семён Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Семён Самсонович

Смерть
Неизвестно
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