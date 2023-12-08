(Собенин) Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Собенин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Плотников Ларион
Отец ребёнка: Плотников Семён Самсонович
Овладеева, Чердынский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Лазарь
Отец ребёнка: Плотников Семён Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно