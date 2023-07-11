Сперанская Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сперанская Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1883

Сын: Сперанский Николай Иванович

Отец ребёнка: Сперанский Иоанн Филиппович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сперанский Иоанн Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно