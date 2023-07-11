Сперанская Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1883
Сын: Сперанский Николай Иванович
Отец ребёнка: Сперанский Иоанн Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно