Поляков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поляков Михаил

Место рождения

Лебедянский уезд Тамбовская губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1858

Сын: Поляков Фома Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Рождение ребёнка
1860

Сын: Поляков Егор Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
Лебедянский уезд Тамбовская губ.
Смерть
Неизвестно