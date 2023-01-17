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Никифорова Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1841 и 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1860 ст.

Муж: Никифоров Аким Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.02.1866 ст.

Сын: Никифоров Леонтий Акимович

Отец ребёнка: Никифоров Аким Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
21.07.1878 ст.

Сын: Никифоров Павел Акимович

Отец ребёнка: Никифоров Аким Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Васса Акимовна

Отец ребёнка: Никифоров Аким Иванович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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