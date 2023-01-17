Никифорова Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1841 и 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1841 и 1842
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1860 ст.
Рождение ребёнка
15.02.1866 ст.
Сын: Никифоров Леонтий Акимович
Отец ребёнка: Никифоров Аким Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1878 ст.
Отец ребёнка: Никифоров Аким Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Васса Акимовна
Отец ребёнка: Никифоров Аким Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно