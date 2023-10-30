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Мызин Николай Михайлович

Место рождения

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

23.07.1896

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896

Отец: Мызин Михаил Павлович

Мать: Мызина Нионила Ивановна

Ряхово, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1936

Дочь: Бакшеева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Мызина Елизавета Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мызина Елизавета Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1965
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Николо-Архангельское кладбище
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