Мызин Николай Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.07.1896
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1896
Отец: Мызин Михаил Павлович
Мать: Мызина Нионила Ивановна
Рождение ребёнка
28.01.1936
Дочь: Бакшеева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Мызина Елизавета Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Николо-Архангельское кладбище