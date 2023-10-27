Возжаев Кирилл (Кирьян) Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Возжаев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова
Рождение ребёнка
16.06.1867
Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова
Рождение ребёнка
26.11.1868
Сын: Возжаев Иннокентий Кириллович
Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Васса Кирилловна
Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Фекла Кирилловна
Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Кирилловна
Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Возжаева Анна Флорова
Смерть
Неизвестно