Возжаев Кирилл (Кирьян) Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Возжаев Кирилл (Кирьян) Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Возжаев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова

Рождение ребёнка
16.06.1867

Сын: Возжаев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова

Рождение ребёнка
26.11.1868

Сын: Возжаев Иннокентий Кириллович

Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Васса Кирилловна

Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова

Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Фекла Кирилловна

Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Кирилловна

Мать ребёнка: Возжаева Анна Флорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Возжаева Анна Флорова

Смерть
Неизвестно
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