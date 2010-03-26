Иванова (Андреева) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.12.1930
Дата смерти26.03.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930
Отец: Андреев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.02.1957
Сын: Иванов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Иванов Василий Никитич
Рождение ребёнка
10.04.1960
Дочь: Козлова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Иванов Василий Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2010