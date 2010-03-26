Иванова (Андреева) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Андреева) Евгения Ивановна

Место рождения

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

31.12.1930

Дата смерти

26.03.2010

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1930

Отец: Андреев Иван Михайлович

Мать: Андреева Мария Михайловна

Малая Вишера, Маловишерский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
09.02.1957

Сын: Иванов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Иванов Василий Никитич

Рождение ребёнка
10.04.1960

Дочь: Козлова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Иванов Василий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Василий Никитич

Смерть
26.03.2010
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