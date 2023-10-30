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Щербаков Михаил Осипович

Место рождения

Доротовка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Осип Петрович

Мать: Щербакова Лукерья Кузьминична

Доротовка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Валентина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1972
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