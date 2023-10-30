Щербаков Михаил Осипович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1972
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербакова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Валентина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1972