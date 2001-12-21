Нагацкая Людмила Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 28.09.1949
Дата смертиВычислено 21.12.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 28.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1972
Сын: Нагацкий Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Нагацкий Евгений Михайлович
Рождение ребёнка
12.08.1983
Сын: Нагацкий Станислав Евгеньевич
Отец ребёнка: Нагацкий Евгений Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 21.12.2001
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край