Нагацкая Людмила Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагацкая Людмила Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 28.09.1949

Дата смерти

Вычислено 21.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 28.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1972

Сын: Нагацкий Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Нагацкий Евгений Михайлович

Рождение ребёнка
12.08.1983

Сын: Нагацкий Станислав Евгеньевич

Отец ребёнка: Нагацкий Евгений Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагацкий Евгений Михайлович

Смерть
Вычислено 21.12.2001
Ильский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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