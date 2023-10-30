Юрьев Яков Емельянович
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Юрьев Емельян Ферапонтович
Мать: Юрьева Настасья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Федосья Яковлевна
Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна
Работа или профессия
Неизвестно