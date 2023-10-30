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Юрьев Яков Емельянович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Юрьев Емельян Ферапонтович

Мать: Юрьева Настасья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Юрьев Фёдор Яковлевич

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Юрьев Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Юрьев Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Федосья Яковлевна

Мать ребёнка: Юрьева Настасья Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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