Приставко Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПриставко Николай Иванович

Приставко Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1952

Сын: Приставко Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Приставко Нина Васильевна

Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Приставко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Приставко Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Приставко Нина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
1996