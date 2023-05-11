Приставко Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1952
Сын: Приставко Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Приставко Нина Васильевна
Минск, Минск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Приставко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Приставко Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
1996